Немировски: Жафяров и Кузьменко должны получить шанс в НХЛ. Верю, оба могут там заиграть

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о нападающих Дамире Жафярове и Андрее Кузьменко.

«В НХЛ играть нелегко, но пока не поедешь и не попробуешь, сложно что-то говорить. Не знаю, почему Дамир ещё туда не уехал, думаю, он имеет очень хороший шанс там зацепиться, у него всё для этого есть. За последние пару лет он сильно прогрессировал не только в игре с шайбой, но и без шайбы, постоянно добавлял физически. И он, и Андрей Кузьменко должны получить шанс в НХЛ. Верю, что оба смогут там заиграть.

При прежнем руководстве сборной Жафярова привлекали, сейчас пришли новые люди. Но не взять его на сборы в расширенный состав – это неправильно и некрасиво. Он должен был быть там, показать своей игрой, достоин он играть на Олимпиаде или нет. Много писали об этом, я тоже не понимаю, почему его не взяли. Думаю, не секрет, что это решение отчасти продиктовано политикой», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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