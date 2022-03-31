Первый вице-президент «Металлурга» рассказал о состоянии защитника команды Маклюкова

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о состоянии защитника Алексея Маклюкова, который головой заблокировал бросок Арсения Грицюка в полуфинале Западной конференции.



«Лёшу Маклюкова перевели в общую палату, есть повреждения. Сегодня сделали повторную КТ, завтра собираемся сделать МРТ и дать ему немножко отдохнуть. Доступ всех сочувствующих постарались ограничить, чтобы его не беспокоили. Только супруга посещает его. В характере Алексея говорить, что всё нормально. Однако есть проблемы, и надо их решать. Более углублённое медицинское обследование даст свои результаты», – сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



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