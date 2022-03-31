«Это лучше того, когда тачку возят». Известный агент оценил серию «Металлург» — «Авангард»

Хоккейный агент Сергей Паремузов поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард», которая завершилась победой команды из Магнитогорска.

«Сыграть в седьмом матче «на ноль», как это сделал Кошечкин, – это дорогого стоит. Вася провёл потрясающий матч, сыграл на команду, выдал прекрасную игру. Вопросов тут никаких нет. Вратарь «Магнитки» выглядел фантастически.



Серия между «Металлургом» и «Авангардом», конечно, получилась своеобразной. Я не припомню таких качелей, как правильно сказал Владимир Плющев в одном из своих интервью. Градус и амплитуда нерва зашкаливали. Я считаю, что эта серия достойно прорекламировала хоккей КХЛ. Это лучше того, когда тачку возят. Мы увидели классный хоккей. Желаю магнитогорскому «Металлургу» только успехов, теперь посмотрим на уральское дерби», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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