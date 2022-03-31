Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин сообщил, что Сергей Гончар консультирует «Трактор» по игре в большинстве

Гатиятулин сообщил, что Сергей Гончар консультирует «Трактор» по игре в большинстве
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал предстоящую серию финала Восточной конференции с «Металлургом», рассказал об отношении к наставнику «Магнитки» Илье Воробьёву, а также о состоянии игроков челябинского клуба — Лукаша Седлака и Теэму Пулккинена.

«Делаем всё возможное, чтобы Седлак и Пулккинен как можно быстрее вернулись в состав. Сейчас прогнозы, когда они появятся, давать не буду. Перестановки в тройках? У каждого звена будут свои задачи. Проанализировали прошлые матчи и остановились на этих сочетаниях. Начнём, скорее всего, с этими звеньями, а перестановки возможны по ходу матчей.

Не думаем о дерби с «Магниткой», в финале конференции соперник неважен. «Металлург» и в регулярном чемпионате много забивал, мы это держим в уме. Хоккей – игра ошибок, кто меньше их делает, тот больше рассчитывает на успех. Разобрали прошлую серию и собственные невынужденные ошибки, чтобы их было как можно меньше. Улучшение игры в большинстве? Уделяем этому много времени во время плей-офф. В течение всего сезона «Трактор» консультирует Сергей Гончар. Хотел бы его за это поблагодарить.

У нас хорошие отношения с Ильёй Петровичем Воробьёвым. Мы работали вместе, знаем друг друга, наши семьи знакомы. Но это всё за пределами ледовой арены. В работе личное никогда не пересекалось. Не думаю, против кого из тренеров мы играем – финна, канадца или россиянина. Смотрим, в какой хоккей играет соперник, и больше концентрируемся на своей игре», – цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
Вайсфельд: если бы у «Трактора» были Макдэвид и Кучеров, они в такой же хоккей бы играли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022