Форвард «Аризоны» Келлер сломал ногу в матче с «Сан-Хосе» и выбыл до конца сезона

Нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер выбыл на долгий срок из-за тяжёлой травмы, полученной во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2), сообщает официальный сайт НХЛ.



Хоккеист уже перенёс операцию, его восстановление займёт от 4 до 6 месяцев.



«Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, болельщиков и медицинский персонал за любовь и поддержку прошлой ночью. К сожалению, сезон для меня закончился, но я отдыхаю в больнице в хорошем настроении. Я вернусь лучше, чем когда-либо, в первый день следующего сезона!» — заявил Келлер.



«Ребята были в шоке. Они выстраивались в очередь в рентгеновском кабинете, чтобы просто прикоснуться к нему, выразить слова поддержки. Келлс — чертовски хороший игрок, он — сердце и душа нашей команды. Конечно, тяжело видеть его в такой ситуации», — заявил главный тренер «Койотс» Андре Туриньи.



В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 67 матчей, набрав 63 (28+35) балла при общей полезности «+2».

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