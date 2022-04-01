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Малкин принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Миннесотой»

Малкин принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Миннесотой»
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В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.

Счёт в матче открыли гости – на 2-й минуте забил Рикард Ракелль. На 11-й минуте счёт сравнял Мэтт Дамба. На 22-й минуте вывел гостей вперёд Джейк Гюнцель, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Потом преимущество гостей упрочил вновь Ракелль на 30-й минуте. На 38-й минуте отставание сократил до минимума Фредерик Годро.

На 42-й минуте российский нападающий хозяев Кирилл Капризов перевёл матч в овертайм, где исход встречи решил Евгений Малкин на 64-й минуте.

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НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Марино, Цукер) – 01:06 (5x5)   1:1 Дамба (Болди) – 10:51 (5x4)   1:2 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 21:54 (5x4)   1:3 Ракелль (Кросби) – 29:49 (5x5)   2:3 Годро (Фиала, Болди) – 37:48 (5x5)   3:3 Капризов (Хартман, Сперджен) – 41:02 (5x5)   3:4 Малкин – 63:57 (3x3)
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