Тальбо: Капризов всегда находит способы повлиять на игру. Вот почему он суперзвезда

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо оценил игру российского форварда клуба Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4, ОТ).



«Кажется, он никогда не набирает незначительных очков или не забивает неважных голов. Он всегда возвращает нас в игру, сравнивает счет в концовках встреч, забивает победные шайбы в овертайме. Он всегда находит способы повлиять на игру, включается на максимум, когда на кону стоит вся игра. Вот почему он суперзвезда», — приводит слова Тальбо официальный сайт НХЛ.



В прошедшей встрече 24-летний россиянин сумел забросить одну шайбу, которая стала третьей для «Миннесоты» в матче. Капризов провёл 65 игр в текущем сезоне, забросив 38 шайб и отдав 45 результативных передач.



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