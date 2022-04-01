Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов близок к переходу в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов близок к переходу в московский ЦСКА. Хоккеист, у которого заканчивается контракт с омским клубом, становится неограниченно свободным агентом и должен подписать соглашение с армейцами после 30 апреля.
Семёнов — воспитанник омского хоккея. По ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги он вернулся в «Авангард» из системы «Торонто Мэйпл Лифс», в регулярном чемпионате провёл за «ястребов» восемь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф Семёнов сыграл 13 матчей и заработал 6 (3+3) результативных баллов при показателе полезности "+2".
Напомним, «Авангард» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина 2022 года, в серии второго раунда плей-офф уступив «Металлургу» (3-4).
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