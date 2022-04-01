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Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ

Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

33-летний россиянин совершил 37 сейвов в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), проведя третий «сухой» матч в сезоне.

Второй звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший одну шайбу и отдавший одну голевую передачу в игре с «Виннипег Джетс» (7:3). На счету 24-летнего американца 50 забитых голов в текущем сезоне НХЛ, что позволяет ему возглавлять список снайперов лиги.

Третье место занял нападающий «Бостон Брюинз» Марк Маклафлин, сумевший отличиться в дебютном для себя матче НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:1).

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