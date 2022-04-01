Михеев повторил рекорд «Торонто» по числу голов в меньшинстве за сезон в последние 25 лет

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу со счётом 7:3.



Российский нападающий хозяев Илья Михеев забил один гол и отдал две голевые передачи, сумев впервые в своей карьере в НХЛ набрать три очка за одну встречу. 27-летний россиянин забросил четвёртую шайбу в меньшинстве в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба НХЛ, последним игроком «кленовых листьев», который забивал за сезон больше голов в меньшинстве, был Матс Сундин. Легендарный швед забросил шесть шайб 26 лет назад — в сезоне-1995/1996.

За последние 25 лет ни один игрок «Торонто» не забивал больше четырёх голов в меньшинстве за регулярку. Лишь четыре хоккеиста, помимо Михеева, добирались до потолка в четыре шайбы: Зак Хайман в сезоне-2016/2017, Матс Сундин в сезоне-1996/1997, а также Алексей Поникаровский и Мэттью Стэйджан — оба в сезоне-2005/2006. Таким образом, российский форвард повторил рекорд «Мэйпл Лифс» за последние 25 лет.

Отметим, что «Торонто» осталось провести 15 матчей до конца регулярки.