Судьба Кудашова в «Динамо» будет решена после того, как он покажет план на следующий сезон

Московское «Динамо» провело заседание Совета директоров клуба.
Был заслушан отчёт главного тренера команды и генерального менеджера о проделанной работе в ходе минувшего сезона, озвучены предложения по формированию команды в межсезонье, а также предложения и пожелания тренерского штаба. Легенды «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов дали свою критическую оценку выступлению команды КХЛ и рекомендации по дальнейшей работе. Совет директоров Клуба жёстко раскритиковал выступление команды в сезоне-2021/2022 и указал на ряд ошибочных решений тренерского штаба.
По итогам заседания совет директоров поручил Алексею Кудашову в ближайшее время предоставить концепцию работы на следующий сезон, а также предложения по усилению команды и при необходимости тренерского штаба.
«Сегодняшнее заседание, пожалуй, выбивается из общей линии всех предыдущих. Впервые мы собрались в таком большом составе. Рады были видеть и получить наставления и советы от легендарных игроков нашего клуба. Мы послушали друг друга, задали вопросы, получили ответы. Считаем, что состав и комплектация команды позволяла решать поставленные задачи. Мы поручили тренерскому штабу в ближайшее время представить полное видение по работе в предстоящем сезоне с максимальным упором и ставкой на игроков динамовской школы и всей нашей системы. После чего собрание учредителей примет решение о том, в каком виде «Динамо» будет входить в новый сезон. Я думаю, что все мы сделаем правильные выводы и в следующем сезоне «Динамо» выступит успешнее. Все возможности для этого есть», — приводит слова председателя совета директоров ХК «Динамо» Виктора Воронина официальный сайт клуба.
- 1 апреля 2022
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