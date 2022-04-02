The Hockey News — о Шестёркине: свергнуть нового короля Нью-Йорка будет непросто

Журналист The Hockey News Адам Прото поделился мнением о выступлении российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в текущем сезоне. Обозреватель считает голкипера главным претендентом на «Везину Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю сезона.

«Гонка за «Везину» всегда увлекательна. Но свергнуть нового короля Нью-Йорка будет непросто.

Если вы оглянетесь на победителей «Везины» в последние годы, то обнаружите, что не было ни одного победителя Трофея подряд с тех пор, как Мартин Бродо выиграл его с «Нью-Джерси» в 2003 и 2004 годах. В НХЛ больше нет такого, что годами доминирует один вратарь, как это делал Доминик Гашек в девяностых.



В наши дни многие вратари работают в системе тандема, чтобы снять нагрузку в течение компактного и изматывающего регулярного сезона из 82 матчей. Но это не значит, что они не выделяются из общей массы. Наоборот: борьба за «Везину» в этом году особенно конкурентоспособна, с шестью звёздами вы могли бы заявить о себе как о лучшем вратаре в спорте.

Для этого автора «Везина» — это трофей вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Он был выдающимся игроком в Манхэттене, одержавшим 32 победы в 44 матчах. Ещё один претендент на «Везину», звезда «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, хоть и лидирует в лиге по количеству побед с 34 штуками, но чтобы достичь этого уровня, ему потребовалось сыграть 52 встречи. А фантастический процент отражённых бросков Шестёркина — 93,5 — и превосходный коэффициент надёжности в 2.00 поставили его на первое место среди других претендентов.

Я пишу это не для того, чтобы унизить его коллег-претендентов на «Везину» — в первую очередь Василевского, звезду «Нэшвилла» Юусе Сароса, звезду «Калгари» Якоба Маркстрёма, стартового игрока «Каролины» Фредерика Андерсена и вратаря номер один «Питтсбурга» Тристана Джерри. Все они проводят потрясающие сезоны. Все они должны получить голоса в голосовании за «Везину».



Тем не менее люди, которые наблюдали за «Рейнджерс» в этом сезоне, знают, что Шестёркин был на голову выше остальных в этом году — мастер спасений, который удерживал на плаву «Нью-Йорк» в матчах, в которых они не могли выиграть. У Шестёркина «всего» три шат-аута против девяти у Маркстрёма, но «Везина» — это не награда за «сухари». Речь идёт об общем вкладе в игру, и вы можете смотреть и пересматривать матчи «Рейнджерс», пытаясь найти прорехи в игре Шестёркина. Но вы потерпите неудачу», — приводит слова Прото The Hockey News.