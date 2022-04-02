Бучневич забросил 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ, установив личный рекорд

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче — 4:1 в пользу хозяев. У «Эдмонтона» дублем отметился Зак Хайман, а также отличились Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид. У гостей забил российский нападающий Павел Бучневич. Эта шайба стала для него 22-й в текущем сезоне НХЛ. Это личный рекорд для 26-летнего форварда в одном регулярном чемпионате. Всего в его активе теперь 52 (22+30) очка в 58 матчах.
В сезоне-2018/19 Бучневич, выступавший на тот момент за «Нью-Йорк Рейнджерс», отличился 21 раз в 64 играх.
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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