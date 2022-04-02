Гонка снайперов НХЛ: Капризов опустился на восьмое место, его догнал Макдэвид

Сегодня, 2 апреля, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Чикаго Блэкхоукс» проиграл в гостевой встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5). Нападающий «чёрных ястребов» Алекс Дебринкэт забросил одну из шайб, она стала для форварда 39-й в сезоне. Это позволило американцу подняться на шестое место в гонке снайперов сезона НХЛ. В другом матче, между «Баффало Сэйбрз» и «Нэшвилл Предаторз» (4:3), один из голов «хищников» забил Филип Форсберг. Он забросил 38-ю шайбу в сезоне и поднялся на седьмую строчку в таблице снайперов. Таким образом, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов с 38 голами опустился на восьмое место.

Столько же забросили форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, сыгравший 67 матчей, и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ) и на счету которого 68 встреч.