Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал, может ли Арсений Грицюк уехать в НХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, может ли форвард «ястребов» Арсений Грицюк уехать в НХЛ.

«Дергачёв, Шевченко, Косов? Не хочу оценивать отдельно хоккеистов. Мы подбирали состав под систему, под определённые требования, и у Хартли была возможность наложить вето на любую кандидатуру. Надо ещё учитывать, что в прошлом году была задрана высокая планка, и мы все вместе, а не только эти ребята, в этом сезоне не смогли до неё дотянуться.



По Грицюку ещё в тренировочном лагере было видно, что он пришёл забирать место в составе. Его прогресс был предсказуем, мы давно видели его положительные качества, и он сейчас смог их раскрыть. Он не зря поехал на Олимпиаду, он сыграл очень качественный плей-офф. Но тут вопрос и в том, как он воспримет свой прогресс и обновившуюся роль.



Может ли Грицюк уехать в НХЛ? У него контракт, тут нет правовых оснований. Да, появлялась информация, что НХЛ приостановила действие меморандума об уважении контрактов с КХЛ, однако никаких официальных данных об этом нет. Надеюсь, что Грицюк доиграет этот год по контракту с «Авангардом», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.