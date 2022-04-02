Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин выпал за пределы топ-15, Капризов — шестой

Сегодня, 2 апреля, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ) и укрепился на первой позиции в гонке бомбардиров сезона НХЛ. На счету нападающего 102 (38+64) очка после 68 встреч. На втором месте остался одноклубник канадца, немецкий форвард Леон Драйзайтль, в матче с «блюзменами» отдавший две результативные передачи. Теперь в активе нападающего 99 (49+50) очков после 69 сыгранных встреч.
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов по итогам дня сохранил шестую позицию. У нападающего «дикарей» 83 (38+45) очка в 65 матчах. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упал на 16-е место, на его счету 78 (42+36) очков после 66 проведённых встреч.
- 2 апреля 2022
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