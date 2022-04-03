Капризов продлил результативную серию до 6 матчей, набрав очко в игре с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 1-й период, гости ведут – 1:0.

В середине стартовой двадцатиминутки счёт в матче открыл нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло, а ассистировали ему российский нападающий Кирилл Капризов и канадский защитник Джаред Сперджен.

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Таким образом, Капризов продлил свою результативную серию до шести матчей, в которых ему удалось набрать восемь (6+2) очков при коэффициенте полезности «+4». Его серия началась в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ), состоявшемся в ночь на 25 марта.