Куликов забросил 5-ю шайбу за «Миннесоту» в сезоне и 40-ю в карьере в НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:0.
На 5-й минуте 2-го периода отличиться удалось 31-летнему российскому защитнику «Уайлд» Дмитрию Куликову, забросившему шайбу сразу после выхода из бокса для штрафников. Ему ассистировали Тайсон Джост и Юнас Бродин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Куликова эта шайба стала пятой в 65-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 21 (5+16) результативное действие при коэффициенте полезности «+12» и 31 минуте штрафного времени. Всего в НХЛ он проводит 780-й матч, в которых заработал 195 (40+155) очков.
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