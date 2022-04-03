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Куликов забросил 5-ю шайбу за «Миннесоту» в сезоне и 40-ю в карьере в НХЛ

Куликов забросил 5-ю шайбу за «Миннесоту» в сезоне и 40-ю в карьере в НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:0.

На 5-й минуте 2-го периода отличиться удалось 31-летнему российскому защитнику «Уайлд» Дмитрию Куликову, забросившему шайбу сразу после выхода из бокса для штрафников. Ему ассистировали Тайсон Джост и Юнас Бродин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Куликова эта шайба стала пятой в 65-й игре нынешнего сезона. Всего на его счету 21 (5+16) результативное действие при коэффициенте полезности «+12» и 31 минуте штрафного времени. Всего в НХЛ он проводит 780-й матч, в которых заработал 195 (40+155) очков.

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