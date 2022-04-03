Капризов отметился 39-м голом в нынешнем сезоне НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 3-й период, гости ведут – 3:0.

На седьмой минуте третьего периода отметиться очередной заброшенной шайбой удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, сделавшему счёт 3:0. По голевой передаче на свой счёт записали Матс Цуккарелло и Райан Хартман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Капризов продлил свою результативную серию, как и голевую, до шести матчей, в которых ему удалось набрать девять (7+2) очков при коэффициенте полезности «+5». Его серия началась в матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2 ОТ), состоявшемся в ночь на 25 марта. На его счету уже 85 (39+46) очков в 65 матчах сезона.