Цуккарелло – о Капризове: он сохраняет мою молодость
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Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался об игре с российским нападающим Кириллом Капризовым.
«Мы, как одно целое. Я немного старше, но он сохраняет мою молодость. Он держит меня на льду. Он склонен к соперничеству. Мы оба такие. Не часто можно найти кого-то, с кем ты так хорошо общаешься, включаешься и выключаешься. Это особенно для меня», — приводит слова Цуккарелло журналист Майкл Руссо в своём «твиттере».
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. В этой встрече Капризов забил гол и отметился результативной передачей. Он установил рекорд по количеству результативных действий за сезон среди игроков «Миннесоты».
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