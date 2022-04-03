Ячанов: в начале 00-х в российский хоккей брали кадры из-за границы. Проникли и шарлатаны

Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением об иностранных тренерах в России.
«В начале двухтысячных мы, не проверяя, набирали кадры из-за границы, из той же Швеции, Финляндии. И в этом вале, как всегда бывает, на территорию российского хоккея проникли и шарлатаны. При этом, естественно, были и хорошие специалисты.
Сейчас иностранцев среди тренеров вратарей, конечно, меньше. Но и среди них есть, мягко скажем, специалисты недостаточной квалификации, которые не помогают российским ребятам развиваться. Большинство из них не знают языка. А при общении с вратарём языковой барьер – это огромное препятствие: тренер должен донести до него много тонкостей.
Я не противник иностранных специалистов, но я выступаю за качество. В России есть много своих талантливых тренеров, которые раньше много времени проводили в том числе в Швеции, многому учились. Поучиться там действительно есть чему», – сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 3 апреля 2022
-
15:39
-
15:29
-
15:00
-
14:06
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:53
-
08:31
-
08:10
-
07:58
-
07:49
-
07:14
-
06:35
-
06:30
-
06:10
-
05:37
-
05:05
-
04:45
-
04:45
-
04:31
-
04:04
-
03:53
-
03:41
-
03:00
-
02:41