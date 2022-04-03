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Ячанов: в начале 00-х в российский хоккей брали кадры из-за границы. Проникли и шарлатаны

Ячанов: в начале 00-х в российский хоккей брали кадры из-за границы. Проникли и шарлатаны
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Экс-голкипер СКА Дмитрий Ячанов поделился мнением об иностранных тренерах в России.

«В начале двухтысячных мы, не проверяя, набирали кадры из-за границы, из той же Швеции, Финляндии. И в этом вале, как всегда бывает, на территорию российского хоккея проникли и шарлатаны. При этом, естественно, были и хорошие специалисты.

Сейчас иностранцев среди тренеров вратарей, конечно, меньше. Но и среди них есть, мягко скажем, специалисты недостаточной квалификации, которые не помогают российским ребятам развиваться. Большинство из них не знают языка. А при общении с вратарём языковой барьер – это огромное препятствие: тренер должен донести до него много тонкостей.

Я не противник иностранных специалистов, но я выступаю за качество. В России есть много своих талантливых тренеров, которые раньше много времени проводили в том числе в Швеции, многому учились. Поучиться там действительно есть чему», – сказал Ячанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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