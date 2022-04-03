«Металлург» и «Трактор» играют вничью после первого периода

Сегодня, 3 апреля, проходит второй игровой день полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В эти минуты в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» встречается с челябинским «Трактором». На момент написания новости идёт перерыв после первого периода, счёт в матче равный – 1:1.

На 14-й минуте при игре 5х3 «Трактор» открыл счёт в матче – отличился Виталий Кравцов.

На 20-й минуте Артём Земчёнок сравнял счёт, забив с передачи Николая Голдобина.



Отметим, что первая встреча финала Западной конференции состоялась вчера, 2 апреля. В том матче, который проходил в Санкт-Петербурге, московский ЦСКА выиграл у СКА со счётом 3:1.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».

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