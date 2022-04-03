Кравчук: Хартли в «Авангарде» структурировал всё. Он оставляет и результат, и наследство

Двукратный олимпийский чемпион экс-директор по развитию молодёжного хоккея академии «Авангарда» Игорь Кравчук прокомментировал возможный уход из клуба Боба Хартли.



«Во-первых, Боб уже здесь, в Канаде, но официальной информации ещё нет, в понедельник будет его выступление. Во-вторых, не думаю, что кто-то удивится, если Хартли завершит свою работу в «Авангарде». Насколько понимаю, все к этому готовы, продлить контракт, похоже, не удалось.



Как оценю итоги его четырёхлетней работы? Переоценить их невозможно. Именно Хартли структурировал в «Авангарде» всё — игру, клуб, всю вертикаль. Он оставляет и результат, и достойное наследство.



Насколько знаю, в штабе Боб много доверял своим помощникам, создав именно тренерскую команду. Солидное тренерское досье, например, у его первого помощника Дмитрия Рябыкина, единственного, кто выигрывал с «Авангардом» два чемпионства — в роли защитника и в роли тренера. Я скажу, что четыре года рядом с Хартли — это высшая тренерская школа. Также в штабе есть другой ветеран «ястребов» — Антон Курьянов.



Влияние Хартли на клуб было очень сильно, поэтому предположу, что кто-то из его штаба и возглавит команду. На мой взгляд, в сложившейся ситуации это будет оптимальное решение.



Я бы сказал, что в плане хоккея у Омска есть канадский дух: «шайба» — вид спорта номер один, «Авангард» — самый популярный клуб региона. В Канаде много таких городов, которые ценят свои хоккейные традиции. Поэтому для Омска очень важны свои воспитанники — и игроки, и тренеры.



Кого из игроков ждёт Омск? Возьмите Александра Попова, который вчера в 41 год решил судьбу равного дерби СКА — ЦСКА. С Поповым незнаком, но много о нём от коллег слышал — о его профессионализме, умении выдерживать режим. По духу и стилю это игрок ещё из советских времен.



Думаю, все помнят, как 10 лет назад на чемпионате мира в тройке с Евгением Малкиным Попов привёл нашу сборную к уверенной победе. Похоже, он победил время — и как раз такие воспитанники символизируют Омск, продвигают в городе хоккей. Было бы правильно, если бы такие люди стояли за возвращением «Авангарда» в родной город», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.



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