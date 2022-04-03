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Бывальцев: «Трактору» нужно было раньше идти на штурм. Удача от нас отвернулась

Бывальцев: «Трактору» нужно было раньше идти на штурм. Удача от нас отвернулась
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Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Думаю, нам надо было пораньше идти на штурм. Хорошо, что много бросали, атаковали в концовке, но удача уже от нас отвернулась. Я стараюсь выкладываться в каждой игре, чтобы команда победила. Пока получается, но можно и лучше. Нам надо больше владеть шайбой и играть в свой хоккей», — приводит слова Бывальцева официальный сайт КХЛ.

Следующий матч между командами состоится во вторник, 5 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в серии финала Западной конференции СКА встречается с ЦСКА (счёт — 0-1).

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