Бывальцев: «Трактору» нужно было раньше идти на штурм. Удача от нас отвернулась
Поделиться
Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
«Думаю, нам надо было пораньше идти на штурм. Хорошо, что много бросали, атаковали в концовке, но удача уже от нас отвернулась. Я стараюсь выкладываться в каждой игре, чтобы команда победила. Пока получается, но можно и лучше. Нам надо больше владеть шайбой и играть в свой хоккей», — приводит слова Бывальцева официальный сайт КХЛ.
Следующий матч между командами состоится во вторник, 5 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 по московскому времени.
Напомним, в серии финала Западной конференции СКА встречается с ЦСКА (счёт — 0-1).
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
18:30
-
17:59
-
17:48
-
17:29
-
16:31
-
16:21
-
15:39
-
15:29
-
15:00
-
14:06
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:53
-
08:31
-
08:10
-
07:58
-
07:49
-
07:14
-
06:35
-
06:30
-
06:10
-
05:37
-
05:05
-
04:45
-
04:45
Партнерский контент