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Крикунов: в серии СКА — ЦСКА вся борьба впереди

Крикунов: в серии СКА — ЦСКА вся борьба впереди
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Экс-наставник сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов считает, что игрокам СКА нужно предельно упростить игру в серии с ЦСКА.

«Серия между двумя армейскими командами должна стать украшением плей-офф-2022. После вчерашней гостевой победы психологическое преимущество перешло к москвичам. Думаю, что каждая игра будет такая же напряжённая, как первый матч серии, прошедший в Санкт-Петербурге. По стартовой игре мне показалось, что СКА играет слишком академично.

С таким соперником нужно максимально упростить игру. Необходимо исключить или свести к минимуму передачи поперёк площадки. Не нужно играть чересчур красиво, тут важен в первую очередь результат. Моментов питерцы вчера создали немало, а вот с реализацией возникли проблемы. Забрасывая по одной шайбе за игру, выиграть редко когда удаётся.

Серия только началась, и вся борьба ещё впереди», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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