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Кравчук — о Кубке мира по хоккею: разные мнения о приглашении России, пропаганда работает

Кравчук — о Кубке мира по хоккею: разные мнения о приглашении России, пропаганда работает
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал желание НХЛ провести Кубок мира в 2024 году.

«Идёт много разговоров о проведении в феврале 2024 года Кубка мира. Пока не понятен формат с количеством команд и место его проведения – называются и Милан, и канадские города. Также ходят разные слухи о том, оставлять ли объединённые сборные или формировать их как исключительно национальные.

Плюс звучат разные точки зрения относительно приглашения сборной России, политическая ситуация очень напряжённая, пропаганда мощно работает.

Сомневаюсь, что его удастся провести в Европе. А вот в Канаде в феврале вместо Матча всех звёзд организовать турнир проще – как и заработать на нём денег. Тем не менее в современном мире не рискну дать прогнозы, всё стремительно меняется», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

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