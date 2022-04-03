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«Флорида» первой из команд НХЛ вышла в плей-офф, обыграв в гостях «Баффало»

«Флорида» первой из команд НХЛ вышла в плей-офф, обыграв в гостях «Баффало»
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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2). Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Энтони Дюклер (дубль), Джонатан Юбердо, Антон Лунделль и Маккензи Уигар. У «Баффало» отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер и Тейдж Томпсон.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сегодня не принял участия во встрече, уступив место Спенсеру Найту. Во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:7 ОТ) россиян пропустил шесть шайб и был заменён по окончании второго периода.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 102 очка после 69 матчей. «Пантерз» первыми из всех команд обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли — 2022. «Баффало» — на 12-й строчке Востока, заработав 61 балл за 70 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Окпосо (Самуэльссон, Икин) – 17:13 (5x5)   1:1 Юбердо (Жиру) – 26:18 (5x5)   1:2 Лунделль (Шьяро, Марчмент) – 35:55 (5x5)   1:3 Дюклер (Форслинг, Уигар) – 37:01 (5x5)   1:4 Дюклер (Барков, Вераге) – 40:57 (5x5)   2:4 Скиннер (Миттельштадт, Так) – 48:25 (5x4)   3:4 Томпсон (Скиннер, Миттельштадт) – 50:19 (5x4)   3:5 Уигар (Жиру, Барков) – 58:25 (5x3)
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