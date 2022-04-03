«Флорида» первой из команд НХЛ вышла в плей-офф, обыграв в гостях «Баффало»

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в очередном матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:3 (0:1, 3:0, 2:2). Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились Энтони Дюклер (дубль), Джонатан Юбердо, Антон Лунделль и Маккензи Уигар. У «Баффало» отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер и Тейдж Томпсон.



Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сегодня не принял участия во встрече, уступив место Спенсеру Найту. Во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:7 ОТ) россиян пропустил шесть шайб и был заменён по окончании второго периода.



«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 102 очка после 69 матчей. «Пантерз» первыми из всех команд обеспечили себе место в плей-офф Кубка Стэнли — 2022. «Баффало» — на 12-й строчке Востока, заработав 61 балл за 70 игр.