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Хет-трик и голевая Пажо принесли «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»

Хет-трик и голевая Пажо принесли «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.

На 12-й минуте Жан-Габриэль Пажо открыл счёт в матче. На 15-й минуте Пажо оформил дубль, а на 35-й минуте Пажо сделал хет-трик. Через минуту одной шайбой ответил Боквист.

Томаш Татар забросил за хозяев ещё одну шайбу на 46-й минуте. На 55-й минуте Кайл Палмьери с передачи Пажо забросил последнюю шайбу для гостей. У хозяев последним забил Нико Хишир за минуту до сирены.

Эта победа стала четвёртой подряд для «Айлендерс». Ранее команда обыгрывала «Нью-Йорк Рейнджерс» и два раза «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Палмьери, Пелеч) – 11:56 (5x5)   0:2 Пажо (Ли) – 14:00 (5x4)   0:3 Пажо (Пелеч, Палмьери) – 34:58 (5x5)   1:3 Боквист (Сиверсон, Куокканен) – 35:45 (5x5)   2:3 Татар (Юнссон, Мерсер) – 45:32 (5x5)   2:4 Палмьери (Пажо, Пелеч) – 54:53 (5x5)   3:4 Хишир (Мерсер, Хэмилтон) – 58:54 (6x5)
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