Хет-трик и голевая Пажо принесли «Айлендерс» победу над «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.



На 12-й минуте Жан-Габриэль Пажо открыл счёт в матче. На 15-й минуте Пажо оформил дубль, а на 35-й минуте Пажо сделал хет-трик. Через минуту одной шайбой ответил Боквист.



Томаш Татар забросил за хозяев ещё одну шайбу на 46-й минуте. На 55-й минуте Кайл Палмьери с передачи Пажо забросил последнюю шайбу для гостей. У хозяев последним забил Нико Хишир за минуту до сирены.

Эта победа стала четвёртой подряд для «Айлендерс». Ранее команда обыгрывала «Нью-Йорк Рейнджерс» и два раза «Коламбус Блю Джекетс».