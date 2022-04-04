Артемий Панарин – вторая звезда матча «Рейнджерс» – «Филадельфия»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин признан второй звездой матча. На счету россиянина гол и голевая передача. Третьим стал Оуэн Типпетт – у него один гол. Первое место же за Мартином Джонсом – у него 43 сэйва.
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Кэм Йорк, Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. Решающий буллит реализовал Кевин Хейз. Три гола «Рейнджерс» забили Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.
В следующем матче «Рейнджерс» сыгарют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Филадельфия» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».
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