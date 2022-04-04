Туукка Раск получит должность в «Бостоне»

Бывший голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск получит должность в клубе, сообщает The Athletic. По данным источника, финскому вратарю предложат занять пост посла клуба. Кроме того, он будет работать с вратарями команды.



Раск защищал цвета «Бостона» с 2007 года. Но в феврале 2022 года голкипер сообщил, что из-за проблем со здоровьем завершает карьеру. Это произошло вскоре после того, как он перенёс операцию на бедре. В январе финн подписал контракт с «Бостоном» до конца сезона, но из-за болей был вынужден пересмотреть планы.



В общей сложности Раск провёл за «Бостон» 564 матча. В составе «Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/2011. А ещё через три года финский голкипер получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.

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