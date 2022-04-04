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Кто станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?

Кто станет лучшим российским бомбардиром сезона НХЛ?
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«Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе и предположить, кто из россиян станет лучшим бомбардиром сезона в НХЛ. Предлагаем трёх кандидатов — форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Капризов в нынешнем сезоне набрал 84 очка (38+46). Ранее он установил клубный рекорд по количеству очков за сезон.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых набрал 79 очков, забросил 42 шайбы и сделал 37 результативных передач при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени.

Панарин набрал 82 очка в нынешнем сезоне. Российский форвард забросил 19 шайб и сделал 63 передачи в 65 матчах.

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