Плющев: «Трактор» был зажат в схемах, не особо понятно, как они могут их реализовать

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о первом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. «Металлург» на своём льду обыграл «Трактор» со счётом 3:2 и повёл в серии 1-0.
«Челябинцы выглядели зажатыми. У них всегда были яркие ребята в атаке, они умели импровизировать. А вчера они были зажаты в схемах, и не особо понятно, как они могут их реализовать. Схематичный хоккей – он в обороне, а в атаке практически всегда импровизация нападающих, которые умеют создавать и реализовывать. Думаю, результат был бы убедительнее, если бы не удаления, которые «Магнитка» сама себе придумала, особенно когда они остались втроём. Но всё равно, проигрывая, «Магнитка» вытащила этот матч. Думаю, впереди у «Трактора» будут проблемы.
У «Магнитки» есть проблемы, в основном в игровой дисциплине, поэтому и ошибки происходят у защитников. В обороне как раз надо придерживаться той тактики и системы, которую проповедует тренерский штаб. У «Магнитки» есть кому забивать, кому создавать, да и в обороне есть серьёзные ребята, которые могут её цементировать. Всё дело в игровой дисциплине», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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