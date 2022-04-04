Плющев: Седлак и Пулккинен, наверное, и не вернутся. Это уже политика, и не в нашу пользу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с форвардами «Трактора» Теэму Пулккиненом и Лукашом Седлаком. Они не поехали на первый матч финала плей-офф Восточной конференции с «Металлургом» (2:3).



«Седлак и Пулккинен? Они и не вернутся, наверное, в ближайший сезон, так что здесь рассчитывать на что-то нельзя. Это уже идёт не спорт, а политика, и далеко не в нашу пользу. Дело не только в их травмах, но и в том, что их восстановление пройдёт гораздо дольше, чем хотелось бы «Трактору». Не знаю, приняли ли они решение об отъезде. Финские ребята в системе координат политики, которую сейчас проповедует их страна. Скорее всего, они всё-таки уедут из команды», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Новость по теме Седлак и Пулккинен не поехали с «Трактором» на первые матчи финала Востока в Магнитогорск