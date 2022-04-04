«Мне больше нравятся стиль и игра «Металлурга». Юрзинов — о серии плей-офф на Востоке

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о финале плей-офф в Восточной конференции, в котором встречаются «Металлург» и «Трактор». Первый матч серии закончился победой «Металлурга» со счётом 3:2.



«Магнитогорск в нынешнем сезоне проповедует быстрый скоростной хоккей, у «Металлурга» хороший подбор нападающих. «Магнитка» изменилась, стала играть более открыто, интересно, проповедовать атакующий стиль. Это интересно зрителю, я сторонник этого стиля, он мне импонирует. Хоккей Магнитогорска близок мне по философии.



Челябинск очень прилично усилился, за последние два года их состав серьёзно изменился. Пришли игроки, которые имеют большой опыт игры в плей-офф, у челябинцев сложившаяся команда. Любой стиль правильный, когда он приносит победы. У «Трактора» много хоккеистов с высоким потенциалом, там создали очень хорошую команду. Финала Кубка Гагарина достойны обе команды, но мне больше нравятся стиль и игра «Металлурга», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.