Хартли: Ковальчук — мой хоккейный сын. Это человек, в котором живёт страсть

Канадский специалист Боб Хартли, решивший покинуть «Авангард», высказался о бывшем форварде команды Илье Ковальчуке.
«Ковальчук — это человек, в котором живёт страсть, он ей наполнен. Он живёт хоккеем, дышит им, любит его. Посмотрите на его карьеру, я нисколько не удивлён, что он стал успешным человеком. Он сильно повзрослел со времён «Атланты», и он бы стал потрясающим руководителем. Ему ничего не безразлично, он ненавидит проигрывать.
В своё время он убеждал меня встретиться с Александром Крыловым и Максимом Сушинским. Я очень многим обязан Илье. Даже в прошлом году эта возможность поработать вместе появилась словно из ниоткуда, и мы вместе дошли до кубка. Ковальчук — мой хоккейный сын, я испытываю к нему огромное уважение и безгранично ему благодарен», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 апреля 2022
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