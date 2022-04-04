Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: я всегда буду готов помочь «Авангарду» в каком-либо проявлении

Хартли: я всегда буду готов помочь «Авангарду» в каком-либо проявлении
Комментарии

Канадский специалист Боб Хартли, объявивший об уходе из «Авангарда», не исключил, что продолжит сотрудничество с клубом в качестве консультанта.

«Возможно ли, что я буду помогать «Авангарду» в роли консультанта? Я разговаривал с Дюковым, Крыловым, Волковым. Ещё ничего не решено, но могу сказать точно, что я благодарен «Авангарду», игрокам, с кем я работал все эти четыре года. Наверное, я не смогу в полной мере отблагодарить людей в клубе за то, как они помогли мне. Меня окружили любовью, дружбой, большое спасибо им за это. Но для меня сейчас главное — провести время с семьёй. Всегда буду готов помочь «Авангарду» в каком-либо проявлении», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022