Хартли: я всегда буду готов помочь «Авангарду» в каком-либо проявлении

Канадский специалист Боб Хартли, объявивший об уходе из «Авангарда», не исключил, что продолжит сотрудничество с клубом в качестве консультанта.



«Возможно ли, что я буду помогать «Авангарду» в роли консультанта? Я разговаривал с Дюковым, Крыловым, Волковым. Ещё ничего не решено, но могу сказать точно, что я благодарен «Авангарду», игрокам, с кем я работал все эти четыре года. Наверное, я не смогу в полной мере отблагодарить людей в клубе за то, как они помогли мне. Меня окружили любовью, дружбой, большое спасибо им за это. Но для меня сейчас главное — провести время с семьёй. Всегда буду готов помочь «Авангарду» в каком-либо проявлении», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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