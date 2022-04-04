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«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером клуба Мэйсеком

«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером клуба Мэйсеком
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«Автомобилист» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с нападающим Бруксом Мэйсеком.

Отмечается, что новое одностороннее соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

Мэйсек пополнил состав «Автомобилиста» в 2019 году и провёл в клубе три сезона. За это время нападающий сыграл в 166 матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги, включая плей-офф, в которых набрал 110 (58+52) очков. В сезоне-2021/2022 Мэйсек забросил 15 шайб и отдал 17 результативных передач. Он стал лучшим снайпером команды, а также занял второе место в списке лучших бомбардиров «Автомобилиста».

Клуб из Екатеринбурга не сумел отобраться в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в регулярном сезоне КХЛ заняв девятое место в таблице Востока.

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