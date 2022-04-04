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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:15 Мск
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41-летний форвард ЦСКА Попов открыл счёт во втором матче финала Запада со СКА

41-летний форвард ЦСКА Попов открыл счёт во втором матче финала Запада со СКА
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» начался второй матч в рамках финала Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина — 2022, в котором встречаются местный СКА и московский ЦСКА. На шестой минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Александр Попов. Андрей Светлаков совершил перехват в чужой зоне, продвинулся вперёд и бросил — Попов подкараулил отскок от лицевого борта и добил шайбу в сетку ворот Ларса Юханссона.

Отметим, что это второй гол 41-летнего форварда в текущей серии со СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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