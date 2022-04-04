«Не удивлюсь, если он на каком-то этапе забросит 70 шайб за сезон». Купер — о Мэттьюсе
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о форварде «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе.
«С учётом его навыков и броска я не удивлюсь, если на каком-то этапе карьеры он сумеет забросить 70 шайб за сезон. Вот насколько он хороший снайпер. Не думаю, что на него можно наложить ограничения в этом плане, учитывая его мастерство и стремление.
Такие показатели достигаются довольно редко, особенно в нынешнее время, но нет рамок для того, чтобы он это не сделал», – приводит слова Купера Toronto Sun.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мэттьюс впервые в карьере сумел забросить 50 шайб. Всего он провёл 63 матча, в которых забросил 51 шайбу и отдал 37 голевых передач при общей полезности «+11».
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