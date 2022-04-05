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Тарасенко в 6-й раз набрал 60+ очков за сезон. Больше – только у двух экс-игроков франшизы

Тарасенко в 6-й раз набрал 60+ очков за сезон. Больше – только у двух экс-игроков франшизы
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в шестой раз за карьеру в НХЛ перешагнул отметку в 60 очков в сезоне, большее количество раз столько результативных действий делали лишь два хоккеиста франшизы.

Благодаря дубль в ворота «Аризоны Койотс» (5:1) на счету Тарасенко стало 61 (25+36) очко. Он сравнялся по количеству сезонов с 60+ очков с экс-хоккеистом «Блюз» Брайаном Суттером, больше эту отметку перешагивали – Бери Федерко (11 раз) и Бретт Халл (9 раз).

Напомним, на счету Тарасенко в НХЛ 593 матча, в которых он набрал 503 (243+260) очка при показателе полезности «+67». Его 8-летний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму в $ 60 млн ($ 7,5 млн) истекает по завершении сезона-2022/2023.

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