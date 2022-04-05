Тарасенко признан лучшим игроком встречи с «Аризоной». Бучневич – вторая звезда

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (5:1), признан лучшим игроком встречи.
Вторая звезда матча – его соотечественник, одноклубник и коллега по амплуа – Павел Бучневич, который отметился голом и двумя результативными передачами, заработав коэффициент полезности «+3». Замкнул тройку лучших центральный нападающий «Блюз» Роберт Томас, оформивший ассистентский дубль.
Таким образом, на счету Тарасенко уже 61 (25+36) очко в 62 матчах нынешнего сезона при коэффициенте полезности «-1». У его одноклубника Павла Бучневича – 57 (24+33) результативных действия в 60 матчах с показателем полезности «+17», в этой игре ему также удалось перешагнуть рубеж в 250 очков в НХЛ, теперь на его счету их 252 (103+149).
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