Остон Мэттьюс – лучший снайпер НХЛ за последние 10 лет

24-летний американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс добрался до отметки в 54 гола в нынешнем сезоне НХЛ – это лучший снайперский показатель в лиге, начиная с сезона-2011/2012.

За последние десять лет больше Мэттьюса за один сезон забрасывал лишь канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Как упоминалось ранее, в сезоне-2011/2012, Стэмкос забросил 60 шайб.

Лучшее достижение по количеству голов за сезон, начиная с 1996 года, принадлежит российскому форварду Александру Овечкину, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/2008.

Игрок Сезон Голы Александр Овечкин 2007/2008 65 Стивен Стэмкос 2011/2012 60 Павел Буре 2000/2001 59 Павел Буре 1999/2000 58 Джонатан Чичу 2005/2006 56 Александр Овечкин 2008/2009 56 Остон Мэттьюс 2021/2022 54 Яромир Ягр 2005/2006 54 Джо Сакик 2000/2001 54