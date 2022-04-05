Остон Мэттьюс – лучший снайпер НХЛ за последние 10 лет
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24-летний американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс добрался до отметки в 54 гола в нынешнем сезоне НХЛ – это лучший снайперский показатель в лиге, начиная с сезона-2011/2012.
За последние десять лет больше Мэттьюса за один сезон забрасывал лишь канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Как упоминалось ранее, в сезоне-2011/2012, Стэмкос забросил 60 шайб.
Лучшее достижение по количеству голов за сезон, начиная с 1996 года, принадлежит российскому форварду Александру Овечкину, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/2008.
|Игрок
|Сезон
|Голы
|Александр Овечкин
|2007/2008
|65
|Стивен Стэмкос
|2011/2012
|60
|Павел Буре
|2000/2001
|59
|Павел Буре
|1999/2000
|58
|Джонатан Чичу
|2005/2006
|56
|Александр Овечкин
|2008/2009
|56
|Остон Мэттьюс
|2021/2022
|54
|Яромир Ягр
|2005/2006
|54
|Джо Сакик
|2000/2001
|54
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