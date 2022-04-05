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Остон Мэттьюс – лучший снайпер НХЛ за последние 10 лет

Остон Мэттьюс – лучший снайпер НХЛ за последние 10 лет
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24-летний американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс добрался до отметки в 54 гола в нынешнем сезоне НХЛ – это лучший снайперский показатель в лиге, начиная с сезона-2011/2012.

За последние десять лет больше Мэттьюса за один сезон забрасывал лишь канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Как упоминалось ранее, в сезоне-2011/2012, Стэмкос забросил 60 шайб.

Лучшее достижение по количеству голов за сезон, начиная с 1996 года, принадлежит российскому форварду Александру Овечкину, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/2008.

ИгрокСезонГолы
Александр Овечкин2007/200865
Стивен Стэмкос2011/201260
Павел Буре2000/200159
Павел Буре1999/200058
Джонатан Чичу2005/200656
Александр Овечкин2008/200956
Остон Мэттьюс2021/202254
Яромир Ягр2005/200654
Джо Сакик2000/200154
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