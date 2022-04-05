Тарасенко вышел на 5-е место в истории «Сент-Луиса» по количеству игр с несколькими голами
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вошёл в пятёрку лучших игроков клуба по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами.
Благодаря дублю в ворота «Аризоны Койотс» (5:1) Тарасенко сравнялся с Бренданом Шенаханом, который занимал пятое место в истории «Блюз» по матчам с мультиголами. У обоих таких встреч по 36 за карьеру.
|Игрок
|Матчей с несколькими голами
|Бретт Халл
|120
|Берни Федерко
|57
|Гарри Ангер
|47
|Брайан Суттер
|45
|Брендан Шенахан
|36
|Владимир Тарасенко
|36
|Павол Демитра
|31
Напомним, на счету Тарасенко в НХЛ 593 матча, в которых он набрал 503 (243+260) очка при показателе полезности «+67». Его 8-летний контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму в $ 60 млн ($ 7,5 млн) истекает по завершении сезона-2022/2023.
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