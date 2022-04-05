Глава КХЛ ответил гендиректору «Салавата», упрекнувшему лигу за ситуацию с иностранцами

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о предоставлении безопасности легионерам.
«Мы что, в небезопасной стране живём? Матчи проходят в Москве, в Питере, в Уфе, в Челябинске, в Магнитогорске. Там что, опасность происходит? По-моему, нет. Мы общались с Минспорта, направляли бумаги. У легионеров были вопросы, как им деньги переведут. Мы обратились в Правительство с этим вопросом, готовы помогать. Сейчас на совете директоров принято решение, что можно переводить деньги в валюте, по курсу ЦБ. Поэтому мы всё делаем и для иностранцев, и для наших российских игроков.
По-человечески мы понимаем ребят-иностранцев. С чем они столкнулись, с каким давлением они столкнулись. Каждый выбирал для себя свой клуб. Если говорить про Уфу, например, то там игроки уехали, но тренер остался. До конца доработал свой контракт, свой сезон с командой, которую он готовил целый год. Дал молодым ребятам шанс, они достойно выглядели в плей-офф. Его весь сезон ругали, а после плей-офф о нём совсем по-другому заговорили. Он остался работать с ребятами, которые остались. У него не было лидеров-иностранцев, но они достойно играли и показали достойный плей-офф. Мы всегда готовы помогать, если есть какая-то реальная проблема», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 апреля 2022
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