Кожевников — о «Йокерите»: пускай идут куда хотят. Баба с возу — кобыле легче

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о решении «Йокерита» покинуть КХЛ.



«Ну нет «Йокерита», и всё, что здесь сказать. Баба с возу – кобыле легче. Не думаю, что это потеря. Пускай идут куда хотят. Зачем на них внимание обращать?» – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

«Йокерит» покинул состав участников КХЛ в феврале 2022 года, после чего московский «Спартак» получил прямую путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина — 2022.



Клуб выступал в КХЛ с сезона-2014/2015, наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из-за пандемии коронавируса.

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