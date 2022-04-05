Экс-нападающий «Чикаго Блэкхоукс» и сборной Словакии Мариан Госса возобновит карьеру и подпишет однодневный контракт с «Чикаго», сообщает официальный «твиттер» команды. Хоккеист решил подписать соглашение с «Блэкхоукс», чтобы официально завершить карьеру.

На данный момент игроку 43 года. Соглашение с ним завершится уже в пятницу после матча с «Сиэтл Кракен».

За «Чикаго» Мариан выступал с 2009 по 2018 год, вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). Летом 2017-го объявил, что пропустит следующий сезон, а в 2018-м решил завершить карьеру.

С 2020 года Госса входит в члены Зала хоккейной славы. Также он пять раз принимал участие в матчах Звёзд НХЛ (2001, 2003, 2007, 2008, 2012).

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