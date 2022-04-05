Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: с «Йокеритом» столько проблем было! Кажется, многие клубы сейчас перекрестились

Вайсфельд: с «Йокеритом» столько проблем было! Кажется, многие клубы сейчас перекрестились
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался на тему ухода «Йокерита» из КХЛ.

«Если говорить со спортивной точки зрения, то «Йокерит» всегда играл только в регулярке, а плей-офф, такое впечатление, их вообще не интересовал. Я уж не знаю, с чем это связано, но они очень слабо там играли, сдувались как воздушный шарик.

Кроме того, с ними же столько проблем было каждый год! Мне кажется, многие клубы перекрестились, когда они отказались от КХЛ. То они игроков не пускают, то с визами какие-то проблемы, то они сезон заканчивают», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Официально: «Йокерит» не продолжит выступление в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022