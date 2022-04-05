Вайсфельд: с «Йокеритом» столько проблем было! Кажется, многие клубы сейчас перекрестились
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд высказался на тему ухода «Йокерита» из КХЛ.
«Если говорить со спортивной точки зрения, то «Йокерит» всегда играл только в регулярке, а плей-офф, такое впечатление, их вообще не интересовал. Я уж не знаю, с чем это связано, но они очень слабо там играли, сдувались как воздушный шарик.
Кроме того, с ними же столько проблем было каждый год! Мне кажется, многие клубы перекрестились, когда они отказались от КХЛ. То они игроков не пускают, то с визами какие-то проблемы, то они сезон заканчивают», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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Новость по темеОфициально: «Йокерит» не продолжит выступление в КХЛ
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