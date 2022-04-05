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«Металлург Мг» — «Трактор». Прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», победив в матче с 10 голами

«Трактор» сравнял счёт в серии с «Металлургом», победив в матче с 10 голами
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Только что в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч, в котором местный «Металлург» принимал челябинский «Трактор» в рамках второй игры финальной серии Восточной конференции. Победу одержали гости со счётом 6:4 (0:0, 4:2, 2:2).

На 23-й минуте Сергей Калинин открыл счёт в матче с передач Альберта Яруллина и Никиты Тертышного, на 29-й минуте Анатолий Никонцев сравнял счёт. Ему ассистировали Филипп Майе и Андрей Чибисов.

На 33-й минуте Яруллин вновь вывел челябинцев вперёд после передач Калинина и Лоуренса Пилута, а на 36-й Кирилл Капустин увеличил преимущество. Его ассистенты – Егор Фатеев и Ник Бэйлен. Через 30 секунд хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Егора Яковлева после паса Андрея Чибисова, а менее чем за минуту до конца второго периода Владимир Ткачёв забил четвёртый гол «Трактора», на 42-й Ткачёв оформил дубль.

На 48-й минуте при игре в формате 5х4 тренерский штаб «Металлурга» снял вратаря – это решение оказалось оправданным: практически сразу Брендан Лайпсик забросил с передачи Егора Яковлева. На 53-й минуте хозяева снова сняли голкипера и вновь забили – отличился Николай Голдобин с передач Никиты Коростелёва и Филиппа Майе. На 59-й минуте шестую шайбу «Трактора» в пустые ворота забросил Томаш Гика.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
05 апреля 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Калинин (Яруллин, Тертышный) – 22:43 (5x5)   1:1 Никонцев (Майе, Чибисов) – 28:37 (5x4)   1:2 Яруллин (Калинин, Пилут) – 32:50 (5x5)   1:3 Капустин (Фатеев, Бэйлен) – 35:33 (5x5)   2:3 Яковлев (Чибисов) – 36:03 (5x5)   2:4 Ткачёв (Пилут, Яруллин) – 39:16 (5x5)   2:5 Ткачёв (Тертышный, Пилут) – 41:49 (5x4)   3:5 Лайпсик (Яковлев) – 47:23 (6x4)   4:5 Голдобин (Коростелёв, Майе) – 52:59 (6x5)   4:6 Гика – 58:40 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Напомним, счёт в серии сравнялся – 1:1.

Ранее по ходу плей-офф челябинцы выбили из турнира «Нефтехимик» и «Салават Юлаев», «Магнитка» выиграла серии у «Барыса» и «Авангарда».

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