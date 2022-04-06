«Колорадо» на выезде победил «Питтсбург» и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, которая стала для них четвёртой кряду.
В составе «Эвеланш» дублем отметился Натан Маккиннон, ещё по шайбе на счету Джей Ти Комфера, Джоша Мэнсона, Даррена Хельма и Арттури Лехконена. За «Питтсбург» забрасывали Брайан Раст, Эван Родригес, Джейк Гюнцель и Майк Мэтисон.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 55 секунд и заработал показатель полезности «-1», отметившись одной результативной передачей. Теперь на его счету 36 (17+19) очков в 34 матчах текущего сезона.
Таким образом, «Колорадо Эвеланш», набрав 106 очков в 70 матчах, обеспечил себе участие в плей-офф, они являются лидерами турнирной таблицы НХЛ на Западе. «Питтсбург» (92) – 7-й на Востоке.
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