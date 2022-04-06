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«Колорадо» на выезде победил «Питтсбург» и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли

«Колорадо» на выезде победил «Питтсбург» и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4, которая стала для них четвёртой кряду.

В составе «Эвеланш» дублем отметился Натан Маккиннон, ещё по шайбе на счету Джей Ти Комфера, Джоша Мэнсона, Даррена Хельма и Арттури Лехконена. За «Питтсбург» забрасывали Брайан Раст, Эван Родригес, Джейк Гюнцель и Майк Мэтисон.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 55 секунд и заработал показатель полезности «-1», отметившись одной результативной передачей. Теперь на его счету 36 (17+19) очков в 34 матчах текущего сезона.

Таким образом, «Колорадо Эвеланш», набрав 106 очков в 70 матчах, обеспечил себе участие в плей-офф, они являются лидерами турнирной таблицы НХЛ на Западе. «Питтсбург» (92) – 7-й на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Бураковски, Рантанен) – 02:45 (5x5)   1:1 Раст (Петтерссон, Гюнцель) – 05:30 (5x5)   1:2 Комфер (Ньюхук, Тэйвз) – 29:53 (5x5)   1:3 Маккиннон (Бураковски, Рантанен) – 32:00 (5x5)   2:3 Родригес – 37:43 (5x5)   2:4 Мэнсон (Тэйвз, Комфер) – 41:01 (5x5)   2:5 Хельм (О'Коннор) – 55:03 (5x5)   3:5 Гюнцель (Картер) – 58:36 (6x5)   3:6 Лехконен (Хельм, Тэйвз) – 59:07 (en)   4:6 Мэтисон (Хайнен, Бойл) – 59:29 (5x5)
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ.
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