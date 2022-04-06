Крайдер установил ещё один рекорд «Рейнджерс», побив достижение сразу шести хоккеистов

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1).

Американский хоккеист отличился в конце первого периода при игре в большинстве. Этот гол стал уже 25-м в большинстве для Крайдера в нынешнем сезоне, благодаря чему он побил клубный рекорд легендарного чеха Яромира Ягра (24 гола), который был установлен в сезоне-2005/2006.

Помимо этого, Крайдер установил ещё один рекорд «Рейнджерс», став первым игроком в истории клуба с 10 победными шайбами в одном сезоне. Ранее сразу шесть игроков в истории «синерубашечников» по девять раз приносили победы команде в ходе одного регулярного чемпионата, но до отметки в 10 шайб никто не добирался. По девять победных шайб на счету Ягра, Дона Мэлоуни, Марка Мессье, Брэда Ричардса, Рика Нэша и Райана Кэллахана.